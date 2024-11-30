Об этом рассказал израильский министр продовольственной безопасности Ави Дихтер.

Министр сельского хозяйства и продовольственной безопасности Израиля Ави Дихтер рассказал в интервью The Guardian о планах Тель-Авива на сектор Газа. Он сразу подчеркнул, что израильские военные имеют длительные планы на сохранение военное присутствия в анклаве, при этом речи о делегировании административных полномочий новой палестинской администрации не идёт.

По словам израильского министра, Израиль оказался в ситуации, подобной на западном берегу реки Иордан, когда военные входят и выходят. Тем не менее, выводить свои войска полностью Израиль не намерен, поскольку ХАМАС сохраняет определённую долю военного потенциала, призывая на службу к себе новых сторонников. Он добавил, что возможности палестинского движения ограничены.

The Guradian напоминают, что Тель-Авив после оккупации анклава до сих пор не определился с распределением функций административного управления каким-либо органам власти или организациям. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху выступает против того, чтобы передать данные полномочия Палестинской национальной администрации (именуют себя Государством Палестина), управлявшей с 2007 года территориями на Западном берегу реки Иордан. Альтернативное предложение в Тель-Авиве также не разработали, а находящиеся в секторе Газа военные не намерены восстанавливать разрушенную инфраструктуру анклава. Фактически на палестинских территориях отсутствует какие-либо власть, кроме остатков ХАМАС и израильских военных.

Условия для мирного урегулирования палестино-израильского конфликта в ХАМАС также отвергают, ведь Израиль требуют частичное сохранение своего военного присутствия на ключевых коридорах, через которые может доставляться оружие в анклав.