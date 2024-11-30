Против этого выступает Турция из-за давнего конфликта.

В октябре Президент Республики Кипр Никос Христодулидис встретился с американским президентом Джо Байденом, обсудив с ним возможность вступления его страны в НАТО. Как писало греческое издание Kathimerini, аналогичная тема была затронута во время встречи кипрского президента с генеральным секретарём североатлантического альянса Марком Рютте во время саммита Европейского политического сообщества в Бухаресте.

Христодулидис подтвердил намерения Кипра вступить в североатлантический альянс. В то же время кипрский президент признаёт, что даже несмотря на обсуждения данной темы с Вашингтоном, вопрос членства его государства будет заблокирован одной из стран-участников - Турцией. Связано это с давним военным конфликтом, в ходе которого Анкара ввела войска на остров и поспособствовала созданию непризнанной Турецкой республики Северного Кипра.

На фоне этого Кипр обсуждает с Соединёнными Штатами Америки различные уровни членства, то есть укрепления сотрудничества, которое позволит кипрской армии модернизоваться в соответствии со стандартами североатлантического альянса. Кипрские власти подчёркивают свою стратегическую важность, напоминая о близком расположении к Ближнему Востоку. Во время переговоров с американской стороной Никос Христодулидис указывает на необходимость модернизации кипрской авиабазы, где размещены американские морпехи и конвертопланы V-22 Osprey.

Кипрский президент, осознавая невозможность членства Кипра в НАТО в ближайшие годы, считает, что когда-то всё станет на свои места и его страна станет полноценным участником североатлантического альянса. До этих пор страна настаивает на укреплении военного сотрудничества с Соединёнными Штатами Америки и непосредственно НАТО.