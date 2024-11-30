Изначально их обещали поставить в начале 2025 года.

Франция пообещала в начале 2025 года поставить Военно--воздушным силам Украины французские истребители Mirage 2000-5F, оснастив их ракетами класса «воздух - земля» и защитой от радиоэлектронной борьбы. Особенностью данных самолётов является то, что они смогут быть носителями французско-британских ракет Storm Shadow / SCALP-EG.

Владимир Зеленский по итогам переговоров с французским президентом Эмманюэлем Макроном заявил о готовности Парижа усилить украинскую противовоздушную оборону, а также ускорить процесс поставок обещанных истребителей. По его словам, французский президент также согласился с важностью приглашения Украины в НАТО и наращивания дальнобойных возможностей страны.

Зеленский добавил, что обсуждал с Макроном подготовку и комплектование украинских подразделений как на территории стран-участников НАТО, так и путём отправки учебных миссий на территорию Украины. Насчёт последнего в североатлантическом альянсе пока нет консенсуса, но Париж не исключает отправку своих инструкторов на украинские территории.

Что касаемо Mirage 2000-5F, пока нет достоверной информации о том, какое количество французских истребителей получат Военно-воздушные силы Украины. Некоторые иностранные издания говорят о цифре в шесть самолётов, другие - до двадцати.