Премьер-министр страны назвал задолженность несуществующей.

Уже со следующего года Украина прекратит транзит российского газа через украинские территории. На фоне этой ситуации в Молдавии заявили об обязательствах российского газового холдинга «Газпром» обеспечить поставки газа на молдавские территории альтернативным путём.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан в интервью местному телеканалу Moldova 1 высказался по поводу данной ситуации, подчеркнув, что российская сторона пытается обусловить дальнейшие поставки выплатой долга, который в Кишинёве назвали «несуществующим». Речь идёт о 709 миллионах долларов, выплачивать которые молдавские власти не желают, о чём сообщил Речан.

Стоит напомнить, что в октябре 2021 года поставки российского газа в Молдавию были продлены на пять лет при условии погашения долга и своевременных платежей за энергоносители. Однако предъявленную «Газпромом» сумму в Молдавии выплачивать не намерены, предложив в сентябре 2023 года единоразовую выплату на сумму 8,6 миллионов долларов. Дело в том, что результаты аудита молдавского долга перед российским холдингом рознятся: в Москве насчитали долг суммой 709 миллионов долларов, а международные аудиторы лишь 8,6 миллионов долларов.

Вице-председатель компании «Молдовагаз» Вадим Чебан уже говорил, что поставки газа через Украину представляют собою ряд рисков - базовое нежелание Киева осуществлять их со следующего года и боевые действия, которые могут нарушить транзит. Он подчеркнул, что если неопределённости продолжатся, то Молдавия обратиться к Европейской комиссии с просьбой оказать помощь в поиске нового решения для нормализации газоснабжения в стране.