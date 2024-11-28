Отмечается, что об этом заговорили после удара российской баллистической ракетой средней дальности по заводу "Южмаш".

Издание Challenges, ссылаясь на собственные источники, пишет о планах Франции разработать высокоманёвренную ракеты средней дальности наземного базирования для поражения целей на расстоянии до 1 тысячи километров. Отмечается, что об этом заговорили после удара российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник».

По данным издания, пока что данный вопрос обсуждается только в формате проекта Вооружёнными силами Франции и Генеральным директоратом по вооружению. В планах французских военных создать ракету, способную на активное маневрирование на терминальном участке перед предшествующим поражением цели. Таким образом можно добиться прорыва противоракетной обороны противника.

Украинское издание Defence Express акцентирует внимание на том, что, вероятнее всего, речь идёт о наборе стандартных технологий и ракете, которую можно запустить в массовое производство по низкой цене. Объясняется это отсутствием планов внедрять гиперзвуковые технологии, а также небольшими габаритами самой ракеты, учитывая её дальность до 1 тысячи километров.

Примечательно, что последний раз Франция разрабатывала наземный баллистический оперативно-тактический ракетный комплекс ещё в 1960 - 1970 годах. Он получил наименование Pluton и поражал цели до 120 километров.