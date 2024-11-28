У Белого дома остаётся 6,5 миллиардов долларов на поставки оружия со складов американской армии, но Пентагон не может себе позволить передавать так много оружия за короткие сроки без ущерба собственной боеспособности.

Известно, что Белый дом ещё не израсходовал весь пакет военного финансирования, выделенный весной 2024 года для оказания военной помощи Украине. Предполагалось, что до вступления в должность новоизбранного американского президента Дональда Трампа в действующей администрации примут решение о передаче оружия на сумму, равную оставшимся для реализации этой задачи средствам.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственных источников, пишет, что Соединённые Штаты Америки не смогут передать Вооружённым силам Украины оставшееся оружие. Всего Белый дом имеет в своём распоряжение ещё 6,5 миллиарда долларов для передачи вооружения со складов американской армии, но из-за истощённости запасов Пентагона поставки замедляются.

Отмечается, что для того, чтобы израсходовать всё оставшееся военное финансирования, Соединённые Штаты Америки должны ежедневно отправлять Украине оружие на 110 миллионов долларов в день или около 3 миллиардов долларов в месяц. Однако, как утверждает источник издания в Конгрессе, это невозможно. Пентагон может позволить себе поставки лишь на 500 - 700 миллионов долларов раз в месяц.

В случае же, если Пентагон прибегнет к более существенным поставкам оружия, всё это существенно скажется на боеспособности американской армии, ведь заказываемое на выделенные деньги оружие не будет успевать прибывать на военные склады, чтобы заменить отправленное Вооружённым силам Украины.