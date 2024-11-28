С недавних пор экономический союз начал милитаризироваться.

С 1 декабря 2024 года официально вступает в полномочия новый состав Европейской комиссии во главе Урсулы фон дер Ляйен. Особенностью нового состава главного исполнительного органа Европейского союза является то, что в нём появится должность европейского комиссара по обороне, на которую назначат литовца Андрюса Кубилюса. Всё это говорит о постепенной милитаризации Европейского союза, считавшегося экономическим сообществом в Европе.

Урсула фон дер Ляйен анонсировала принятие новым составом Европейской комиссией в следующие 100 дней с момента старта полномочий Белой книге по обороне, которая определит военно-промышленную стратегию Европейского союза. До этого аналогичные документы Брюссель не принимал, поскольку акцентировался на экономическом развитии.

Предполагается, что в рамках новой военно-промышленной стратегии:

будет создан единый военный рынок Европейского союза;

объединят европейский военно-промышленный комплекс;

реализуют совместные оборонные проекты;

повысят военную мобильность (оптимизация логистики для переброски личного состава и тяжёлых вооружений к потенциальной зоне боевых действий);

Помимо этого председатель Европейской комиссии пообещала оказывать поддержку Украине в её пути к членству в Европейском союзе. Ранее Владимир Зеленский уже говорил, что в следующие пять лет, его страна официально присоединиться к европейскому сообществу.