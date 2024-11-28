Отмечается, что на некоторых участках вдоль линии боевого соприкосновения на позициях отсутствует личный состав, а из средств отпора лишь беспилотники.

Издание CNN, побеседовав с рядом военнослужащих Вооружённых сил Украины, рассказало о критической ситуации с нехваткой личного состава в украинской армии, чем пользуется наступающая на поле боя Россия. Отмечается, что на некоторых позициях вдоль линии боевого соприкосновения попросту отсутствуют люди, поэтому в них заходят без сопротивления

Украинский военный с позывным «Котя» утверждает, что любит свою работу, но за время нахождения в зоне боевых действий уже очень устал. Он подчёркивает отсутствие людей и необходимость пополнения армии людьми, которые также будут выполнять свою работу. Аналогичное заявление сделал военнослужащий с позывным «Восток», заодно указав на отсутствие тренировок и ротаций, которые есть у россиян.

Другой снайпер-разведчик объясняет, что российская армия стягивает свои войска всё ближе к украинским позициям и вскоре может перейти в крупное наступление. Непонятно, о каком конкретно направлении идёт речь, но, отталкиваясь от слов военного, за последнее время российские военные там ещё не наступали, а лишь стягивали силы.

«Я не могу точно сказать, сколько у нас времени, если оно вообще есть», - добавил он.

Один из командиров Вооружённых сил Украины в комментарии CNN признал отсутствие достаточного количества личного состава для защиты позиций, когда у российской армии подкрепление поступает после любых боестолкновений. По его словам, как раз таки из-за «оголённых позиций», в некоторые населённые пункты российские военные заходят бесконтрольно, а из средств отпора лишь беспилотники.

Источники издания напомнили, что в боях за Селидово (взято российской армией 29 октября 2024 года) защита велась лишь с шести позиций, а суммарное количество украинских военных на поле боя составляло до 60 человек. Все они в итоге были вынуждены отступать с потерями.