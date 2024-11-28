Связано это с политикой компании в отношении облачных сервисов.

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Федеральная торговая комиссия Соединённых Штатов Америки (ФТК) начала масштабное антимонопольное расследование в отношении американского технологического гиганта Microsoft.

По данным издания, внимание властей привлекло использование компанией офисного пакета программного обеспечения для привязки пользователей к своему облачному сервису Microsoft Azure, не давая возможности им перенести свои данные на другую аналогичную платформу. Помимо этого стоимость подписок для уходящих клиентов возрастает, повышаются комиссии, а Office 365 несовместим со сторонними облачными сервисами.

Основная проблема в том, что Microsoft является крупнейшим правительственным подрядчиком, услугами которого пользуются в Государственном департаменте, Пентагоне и других федеральных ведомствах. Всё это, по мнению ФТК, делает «власть» американской компании над рынком проблематичной.

Bloomberg отмечают, что Microsoft находится под пристальным вниманием ФТК уже более года. Однако сейчас всё может переходить к масштабному расследованию, о котором ещё несколько дней назад предупреждало издание Financial Times. На текущий момент федеральное ведомство ещё официально не запрашивало у компании документацию, необходимую в ходе расследования.