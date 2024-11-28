Речь идёт о Польше, Эстонии, Латвии, Дании, Швеции, Финляндии и Норвегии.

На сайте шведского правительства было опубликовано совместное заявление Польши, Эстонии, Латвии, Дании, Швеции, Финляндии и Норвегии, в котором страны обещают уже в ближайшие месяцы нарастить поставки боеприпасов вооружённым силам Украины.

В совместном заявлении отмечается, что главы правительств должны гарантировать возможность Киева в дальнейшем противостоять России, обеспечив «всеобъемлющий, справедливый и прочный мир», намекая на необходимость усиления переговорных позиции Украины.

Помимо этого европейские страны усилят поддержку украинского оборонно-промышленного комплекса, нарастив инвестиции в местное производство. Они подтверждают свой курс, направленный на сдерживание и оборону против российских «конфронтационных действий» путём введения санкций в отношении России и других союзных для Москвы государств.

Ранее Владимир Зеленский уже говорил, что с недавних пор союзники начали своевременно осуществлять поставки в соответствии со взятыми на себя обязательствами. До этого украинский политик жаловался, что европейские союзники не исполняют взятые на себя обязательства по оказанию военной помощи Киеву.