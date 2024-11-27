Об этом сообщил министр обороны Турции Яшар Гюлер.

В 2017 году Турция закупила российские зенитно-ракетные комплексы С-400, из-за чего страну заставили покинуть программу по разработке американских истребителей F-35, тем самым лишив Анкару возможности вооружиться современной авиационной техникой, соответствующей стандартам НАТО. В конечном итоге турецкие власти даже рассматривали перепродажу российских систем Соединённым Штатам Америки, чтобы вернуться в программу и получить инвестиции. Тем не менее, Турция воздержалась от такой сделки, но до сих пор не поставила на вооружение С-400.

Министр обороны Турции Яшар Гюлер сообщил, что с недавних пор Соединённые Штаты Америки более не возражают против использования турецкой армией купленных у России зенитно-ракетных комплексов. Он подчеркнул, что теперь осталось лишь выпустить соответствующий приказ и в течение 12 часов системы будут развёрнуты в тех районах, где это будет необходимо.

Помимо этого турецкий министр отметил планы Анкары вновь запросить у Вашингтона разрешение на приобретение американских истребителей F-35. Он утверждает, что для турецкой стороны заготовлено шесть истребителей в рамках ранее упомянутой программы, которые американская армия якобы готова отправить.

Примечательно, что после исключения Турции из программы по разработке американских истребителей нового поколения, турецкие власти начали работать над собственным самолётом. Однако, по всей видимости, не так успешно, чтобы отказаться от американской авиации.