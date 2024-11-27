Об этом рассказал европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

С 24 февраля 2022 года Соединённые Штаты Америки и Европейский союз оказывают военную, экономическую и финансовую помощь Украине. Суммарно за два с половиной года военной фазы российско-украинского конфликта были потрачены сотни миллиардов долларов.

Европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на очередной сессии Европейского парламента сообщил, что Европейский союз оказал военную помощь Киеву уже на 124 миллиарда евро. По его словам, европейские страны поставили Вооружённым силам Украины из собственных запасов различные виды вооружения, включая американские истребители F-16.

Однако, как подчёркивает европейский комиссар, всего этого недостаточно для изменения ситуации на поле боя. Он призывает к тому, чтобы экстренно нарастить военную помощь Украине.

Дидье Рейндерс добавил, что страны Европейского союза с опозданием на восемь месяцев всё же смогли передать украинской армии один миллион артиллерийских снарядов, а также обучили 65 тысяч украинских военных. В планах Европейского союза инвестировать один миллиард евро в украинский оборонно-промышленный комплекс, задействовав для этой цели второй транш суммой полтора миллиарда евро, состоящий из доходов от замороженных российских активов.