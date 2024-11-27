Отмечается, что Киеву придётся согласиться на территориальные уступки.

Издание The Washington Post, ссылаясь на собственные источники в американской администрации, пишет, что в течение следующих нескольких месяцев Соединённые Штаты Америки во главе нового состава Белого дома могут подтолкнуть Украину к переговорам с Россией. Отмечается, что в таком случае Киеву, вероятнее всего, придётся согласиться на территориальные уступки.

В материале издания акцентируется внимание на том, что действующий американский президент Джо Байден отказался от запрета на удары Вооружёнными силами Украины вглубь российских территорий американским оружием, чтобы максимально усилить позиции Киева, на которых он войдёт в переговорный процесс.

По данным The Washington, озвученное их источниками видение по завершению российско-украинского конфликта наблюдается как в Соединённых Штатах Америки, так и Европе. Тем не менее, если вопрос территориальных уступок со стороны Киева уже больше не является табу, актуальным становится новый вопрос - предоставления гарантий безопасности Украине, которые заставят Москву воздержаться от продолжения боевых действий. Речь может идти как о членстве, так и сохранении права на вооружения с поставками западного оружия и введении иностранного миротворческого контингента вдоль демилитаризованной зоны.