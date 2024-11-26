Под британские санкции попали 30 нефтяных танкеров и две страховые компании.

В этом году стало известно, что Великобритания усилит надзор за российским «теневым флотом», который, по заявлению европейских властей, позволяет России обходить установленные странами «Большой семёрки» (G7) ограничения для экспорта сырой нефти и нефтепродуктов за границу. Инициатива была возглавлена премьер-министром страны Киром Стармером.

Правительство Великобритании объявило о введении крупнейшего санкционного пакета в отношении теневого флота, который затрагивает сразу 30 нефтяных танкеров. Отмечается, что только половина из этих судов за год перевезли нефтепродуктов на сумму свыше 4,3 миллиарда долларов. Таким образом количество кораблей теневого флота, против которых введены британские санкции, достигло 73 единиц.

Под санкции также попали российские страховые компании «Альфастрахование» и «Страховой дом ВСК», которых обвинили в содействии судоходству танкеров, против которых Лондон ввёл рестрикции.

В сообщении британского правительства акцентируется внимание на том, что их страна ввела наибольшее количество санкций против теневых танкеров, продемонстрировав своё лидерство в борьбе с российским теневым флотом.

Владимир Зеленский уже успел прокомментировать решение Лондона, поблагодарив за него и призвав Европейский союз принять аналогичные меры на уровне всего европейского сообщества.