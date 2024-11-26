Об этом рассказал глава военного комитета североатлантического альянса Роб Бауэр.

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на конференции в Брюсселе, транслируемой на видеохостинге YouTube, заявил об обсуждении внутри североатлантического альянса плана по нанесению превентивных высокоточных ударов по территории России, если военный блок вступит в прямой вооружённый конфликт со страной.

По словам западного военачальника, НАТО изменило отношение к своей сущности как оборонного альянса, в том числе мнение по поводу необходимых мер реагирования. Он утверждает, что теперь в альянсе не собираются «сидеть и ждать, когда на нас нападут», а будут поражать российские пусковые установки до выпуска ракет из них. Бауэр подчеркнул, что если Россия нападёт на североатлантический альянс, в таком случае будет разработана комбинация высокоточных ударов, которая позволят вывести из строя все ракетные системы.

Примечательно, что адмирал акцентирует внимание на необходимости нанесения «первого удара», но в то же время озвученный им сценарий звучит так, будто это будет только реакцией на теоретическое нападение. В таком случае подходящим обозначением будут не превентивные, а ответные удары.

Роб Бауэр заключил, что в текущей ситуации НАТО должно восполнить свои истощившиеся запасы оружия, инвестировав в системы противовоздушной обороны и вооружения для нанесения высокоточных ударов.