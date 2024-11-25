По мнению американских чиновников, это создаёт риски, что Вашингтон пойдёт на расширение НАТО в Азии и нарушит интересы Пекина.

Издание The Guardian пишет, что в Китае, несмотря на своё молчание, обеспокоены укреплением военного сотрудничества между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР). Стоит отметить, что официально в Пекине сообщали об отсутствии возражений по этому поводу.

Отмечается, что усиление данного сотрудничества может привести к усилению Пхеньяна, который может задуматься о проведении «действий или военных акций», несоответствующих интересам Пекина. Дело в том, что если ситуация в Индо-Тихоокеанского регионе начнёт обостряться, Соединённые Штаты Америки могут задуматься о ещё большем сближении с Южной Кореей и Японией, вплоть до рассмотрения вопроса членства в НАТО. Очевидно, что всё это напрямую задевает интересы Пекина, который будет вынужден ещё большими темпами наращивать свою военную мощь.

Британское издание вспомнило недавнее выступление заместителя Государственного секретаря Соединённых Штатов Америки Курта Кэмпбелла на семинаре в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, когда он сообщил о неудобности обсуждения с Китаем темы усиления российско-северокорейских отношений. Американский чиновник утверждал, что Вашингтон всё больше информирует Пекин о вещах, о которых Пекин был не в курсе, когда речь затрагивала планы Пхеньяна.

Тогда Кэмпбелл подчеркнул, что хоть официально Китай не критикует военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей, определённое недовольство всё же присутствует.

Бывший помощник Директора Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Америки по вопросам Восточной Азии и Индо-Тихоокеанского региона Деннис Уайлдер также подтверждает обеспокоенность Китая по этому поводу. Он указывает на абсолютное «радиомолчание» в китайской прессе по поводу военного сотрудничества между Россией и КНДР из-за того, что становится сложно объяснить, почему твоё партнёрское государство начинает так сближаться с другой крупной державой в стратегическом плане. Уайлдер акцентирует внимание на том, что если Москва всё же продолжит углублять военное партнёрство с Пхеньяном, возникнет риск формирования нового альянса в Азии, который заденет китайские интересы в регионе и влияние Пекина на Северную Корею.