Мобилизовано лишь две трети от планируемой цифры.

Издание The Economist пишет о невыполнении мобилизационного плана, составленного украинскими властями, в связи с чем ситуация с укомплектованием бригад Вооружённых сил Украины личным составом по-прежнему остаётся проблемной. Неназванный украинский чиновник считает, что уже к весне 2025 года ситуация достигнет катастрофического уровня.

В материале издания не уточняется, какое именно количество граждан планировали мобилизовать в этом году, но план выполнили только на две трети от поставленной цели. При этом «качество» мобилизационного ресурса остаётся не мене проблемным вопросом: в армию попадают либо слишком старые, либо немотивированные люди.

Командир одного из батальонов 65-й бригады Вооружённых сил Украины рассказывает, что к нему присылают мужчин старше 50 лет, состояние здоровья которых несовместимо со службой. Средний возраст личного состава в его подразделении составляет 45 лет. Журналисты издания также посетили один из учебных центров Вооружённых сил Украины, встретившись с 51-летним Григорием, которого мобилизовали несмотря на плохое зрение - минус девять. Новобранец удивлён тем, что его мобилизовали, ведь с физическими нагрузками он не справляется.

Ранее Владимир Зеленский уже жаловался на нехватку личного состава в Вооружённых сил Украины. Он подчеркнул, что знает точное количество мобилизованных, но называть цифру не будет. Однако, по его словам, цифра не доходит до полмиллиона, а текущего количества людей недостаточно, ведь личный состав является ключевым показателем в армии.