Оппозиционный кандидат вырывается вперёд, но второй тур неизбежен.

Вчера в Румынии прошли парламентские выборы, в которых приняли участие 14 кандидатов. Среди них действующий премьер-министр страны Марчел Чолаку и оппозиционные кандидаты - Келин Джорджеску, Елена Ласкони и Джордже Симион. Примечательно, что последний кандидат выступает за прекращение поставок военной помощи Украине, а также не поддерживает вступления страны в НАТО.

На момент написания новости по итогам подсчёта Центральной избирательной комиссией Румынии 96,38% голосов избирателей, результаты складываются следующим образом:

Келин Джорджеску - 22,26% (1,9 миллиона голосов)

Марчел Чолаку - 20,13% (1,7 миллиона голосов)

Елена Ласкони - 18,15% (1,5 миллиона голосов)

Джордже Симион - 14,12% (1,2 миллиона голосов)

Остальные кандидаты набрали менее одного миллиона голосов.

С учётом, что подсчитано было основное число голосов, к утру результаты президентских выборов навряд ли изменятся. Особенно если учитывать, что ни один из кандидатов не набрал 51% голосов и теперь два лидирующих кандидата (в данный момент - Келин Джорджеску и Марчел Чолаку) встретятся во втором туре уже 8 декабря.

Джордже Симион, выступающий за прекращение поставок военной помощи Украине, не имеет шансов выйти во второй тур из-за недостаточного количества голосов.