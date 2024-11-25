Есть большая вероятность, что после досрочных выборов новое правительство может принять положительное решение насчёт поставок немецких ракет.

Немецкий канцлер Олаф Шольц является основным противником поставок Украине немецких ракет Taurus. Он считает, что эти ракеты могут достать до Москвы и их использование украинскими военными обернётся прямым вмешательством Германии в российско-украинский конфликт. Другие крупные политические силы с позицией Шольца не согласны, но сделать ничего не могут, поскольку он является канцлером, а его партия была центральной фигурой в развалившейся правящей коалиции «Светофор».

Украинский дипломат Андрей Мельник, занимавший должность посла в Германии и являющийся действующим послом в Бразилию, прокомментировал ситуацию с поставками Taurus. Он считает, что Берлин в конечном итоге поставит Киеву запрашиваемые ракеты, но на это уйдёт несколько месяцев.

Мельник объясняет, что наиболее вероятный кандидат на пост канцлера Фридрих Мерц неоднократно обозначал готовность поставить немецкие ракеты Украины. Его оппонент из не менее крупной партии Союз 90/Зелёные Роберт Хабек также готов пойти на такой шаг. В то же время партия Шольца навряд ли одержит победу на досрочных парламентских выборов, в связи с чем максимальная роль данной политической силы - участие в новой правящей коалиции или переход в оппозицию. Дипломат не видит в таком случае расклад, при котором Олаф Шольц сможет заблокировать поставки.

Другое дело в том, что главным вопросом для поставок Taurus остаётся время. Андрей Мельник подчеркнул, что если досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля 2025 года, то ещё несколько месяцев уйдёт на формирование нового коалиционного правительства. В течение всего этого срока (как минимум до апреля) действующее немецкое правительство будет исполнять свои обязанности, а Шольц не позволит поставить Украине немецкие ракеты. Таким образом следующие полгода обойдутся без передачи Taurus украинской армии и если это время российско-украинский конфликт не будет урегулирован, то шансы на принятие решения о поставках ракет к концу весны 2025 года серьёзно возрастают.