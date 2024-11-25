Количество резервистов, добровольно являющихся в военкоматы по призыву властей, сокращается.

С октября 2023 года Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведёт наземную операцию в секторе Газа. Продвижение было достаточно медленным, с поочерёдной зачисткой каждого квартала, чтобы избежать больших потерь в армии. В итоге израильские военные смогли полностью установить контроль над анклавом, минимизировав риски для военных путём уничтожения основной военной силы ХАМАС авиацией. Однако уже в этом году израильская армия начала уже новую военную операцию - на юге Ливана, где военным приходится сталкиваться с новым, ещё боеспособным противником, в лице ливанской шиитской организации «Хезболла».

Издание The Washingrton Post пишет, что на фоне двух военных операций, в Израиле начинает расти общая усталость от боевых действий. Связано это с ростом числа жертв, военными издержками и расширением потенциальной зоны боевых действий. Как отмечают журналисты издания, израильские резервисты стали меньше откликаться на призывы вернуться на военную службу, не желая быть отправленными в одно из мест боевых действий.

Отмечается, что ещё в 2023 году сотни тысяч израильских граждан добровольно откликнулись на призыв властей явиться в военкоматы, из-за чего армия даже не смогла экипировать всех добровольцев и ограничила мобилизационные темпы. Однако сейчас количество призывников снизилось примерно на 15%.

Акцентируется внимание на том, что подобная практика ведения боевых действий для Израиля обыденная: страна содержит небольшую армию и многократно наращивает её за счёт подготовленных резервистов, когда это необходимо для непродолжительных боевых действий. В текущей ситуации всё изменилось, ведь операция в секторе Газа затянулось на более чем год и власти не планируют закругляться, а лишь расширяют масштабы военных действий.

The Washington Post сообщают о планах руководства продлить обязательную службу и расширить возрастную категорию подлежащих мобилизации резервистов. Очевидно, что тут не стоит говорить о каком-то серьёзном истощении или отступлении израильских войск из-за нехватки людского ресурса, но страна и население начинает уставать от длительных боевых действий, в которых уже погибло 1,2 тысячи израильских военных.