Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
CNN: В США обсуждают возможную телефонную слежку Китая за 150 американскими политиками
Отмечается, что китайские хакеры могли взломать сеть крупных телекоммуникационных операторов.

Издание CNN, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Соединённых Штатах Америки обсуждают возможный взлом сети крупных телекоммуникационных операторов китайскими хакерами, из-за чего возникает риск отслеживания звонков и переписок около 150 американских политиков из Вашингтона.

По данным издания, по этому поводу 22 ноября в Белом доме прошло заседание, на которое пригласили представителей органов национальной безопасности и крупных операторов связи. Были проведены консультации насчёт того, какие действия может предпринять американское правительство, чтобы защититься от взломов. Стороны также обменялись имеющимися данными по этой теме.

Сенатор от штат Вирджиния из Демократической партии Марк Уорнер считает, что, возможно, речь идёт о самом крупном взломе телекоммуникационных сетей в истории Соединённых Шатов Америки. Масштабы происшествия ещё уточняются, но в основном пострадали пользователи провайдеров AT&T, Verizon и Lumen.

Ранее издание The Washington Post писало, что китайские хакеры прослушивали телефонные звонки новоизбранного американского президента Дональда Трампа, его кандидата на пост вице-президента Дэвида Вэнса и советника предвыборной кампании. В кибершпионаже обвиняли группу Salt Typhoon, которая якобы финансируется китайским правительством.

#сша #китай
+
Написать комментарий (0)
МИД Турции Хакан Фидан обвинил США и Европу во вмешательстве в российско-украинский конфликт
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Новосибирской области началась добыча на крупнейшем в России угольном месторождении
12
Версия HyperOS 2 от Xiaomi появилась еще на 11 моделях
+
Опубликованы ориентировочные сроки выпуска бета-версии One UI 7 для смартфонов Samsung
1
Эксперт определил лучшие связки CPU и GPU для игр на конец 2024 года
4
В России началось серийное производство дронов-сеткометов для перехвата беспилотников
+
Астрономы показали первую фотографию звезды «Бегемот», которая в 3 раза больше Бетельгейзе
1
Китай в этом году более чем в три раза увеличил импорт российского обогащённого урана
+
ISW: РФ в ближайшее время может снова применить "Орешник" по целям на Украине
3
Ryzen 7 7800X3D не может выдать в S.T.A.L.K.E.R. 2 даже 100 FPS в 1080р
21
FromSoftware анонсировала разработку нескольких новых игр
+
Техасские ученые выяснили, что угольная зола содержит определённую долю редкоземельных элементов
+
Snapdragon 8 Elite с трудом справляется с Ghost Of Tsushima из-за отсутствия поддержки AVX и F16C
1
В Индийском океане обнаружена гравитационная аномалия
2
Компания Valve работает над Steam Deck 2 на базе технологий Nvidia
8
Президент Nubia Ни Фей: Z70 Ultra — это действительно флагман, в отличие от многих конкурентов
6
Японская компания готовит стиральную машину для человека
+
Илон Маск поделился новыми подробностями о ценах на робота Optimus и умное такси Robotaxi
+
Реконструкция М5 «Урал»: на Южном Урале возводят уникальную самую длинную эстакаду
+
Российские ПВО успешно противостоят американским ракетам ATACMS: раскрыта главная уязвимость
2
Российская ракета «Орешник» остается неуязвимым для лучшей противоракетной системы США
2

Популярные статьи

"МиГ-41, подвинься" - Китай представил космический истребитель 6-го поколения «Белый император»
31
Почему я совершаю почти все покупки с кредитной, а не с дебетовой карты
19
Как защитить свой роутер от соседей и из-за чего ещё интернет может работать слишком медленно
5
Гиперзвуковая ракета, способная летать и плавать - Китай заявил о создании "двигателя мечты"
12
Почему видеокарты AMD Radeon это худший выбор для Linux
124
О S.T.A.L.K.E.R. 2 и чемоданах - как белорусские блогеры раскрывают мировой заговор
30
Немного о модах для STALKER 2
4
Как курс доллара влияет на экономику и состояние общества
14
Тестирование видеокарты GT 710 - насколько она актуальна для гейминга в 2025 году. Часть первая
23
В NVIDIA ожидают дефицита видеокарт – что купить, и есть ли смысл ждать до февраля 2025
18

Сейчас обсуждают

Alex Z
11:45
игру купил всего лишь 1000 000 хохлов из 30 или сколько вас там осталось))) не густо не густо. а на сегодня продажи сдулись что и не удивительно хохлы последние носки с солью доедают спасибо просроче...
О S.T.A.L.K.E.R. 2 и чемоданах - как белорусские блогеры раскрывают мировой заговор
xorek
11:44
Да, моды обязательны ("изделие нужно тщательно обработать напильником"). С DLSS у меня на 4070 тянет графикой "Эпично" (чуть-чуть тормозит), даже отсутствие озвучки не особо напрягает. Проблема с атмо...
Немного о модах для STALKER 2
AleksK
11:40
Чучумба вообще не обучаемый. Вот тебе твой тест на встройке ноутбука, не устанавливал вообще никаких драйверов, ничего не настраивал, все из коробки самая обычная Fedora 41, запущено через PortProton ...
Почему AMD Radeon это худший выбор для Linux, или как пришло время переустанавливать линукс
Alex Z
11:38
ты думал хайпанешь на жалкере и ixbt, но тебя сразу же обоссали здуй в хохлопаблики там любят виртуальные перемоги, других у вас и не бывает. пишешь говно стотейки за помои. нищая сутулая псина.
О S.T.A.L.K.E.R. 2 и чемоданах - как белорусские блогеры раскрывают мировой заговор
Alex Z
11:37
я не знаком с твоим сыном так что сам разберись что там у вас на двоих
О S.T.A.L.K.E.R. 2 и чемоданах - как белорусские блогеры раскрывают мировой заговор
Alex Z
11:36
петух не может спрашивать.
О S.T.A.L.K.E.R. 2 и чемоданах - как белорусские блогеры раскрывают мировой заговор
Langore
11:36
Бесполезно просвещать ботов. У большинства людей при слове кредит/кредитка начинает трястись губа и выступает холодный пот со лба. Абсолютное большинство даже не знает, что такое дебет. Опять же они г...
Почему я совершаю почти все покупки с кредитной, а не с дебетовой карты
VAKT
11:33
По слогам: каждый маргинал мнит себя геостратегом - это про тебя.
В Новосибирской области началась добыча на крупнейшем в России угольном месторождении
Сергей Киреев
11:30
Все это шелуха и далеко им до 6 поколения это как с авто вроде стараются пытаются где то есть симпатичные на год отездиишь и сыпится. Так и здесь
"МиГ-41, подвинься" - Китай представил космический истребитель 6-го поколения «Белый император»
Eisbrecher
11:30
>> с самодельным корпусом только на 1,5 литра Запилил бы фотку. Интересно же, что за корпус на полтора литра :)
Почему видеокарты AMD Radeon это худший выбор для Linux
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем