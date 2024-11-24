Отмечается, что китайские хакеры могли взломать сеть крупных телекоммуникационных операторов.

Издание CNN, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Соединённых Штатах Америки обсуждают возможный взлом сети крупных телекоммуникационных операторов китайскими хакерами, из-за чего возникает риск отслеживания звонков и переписок около 150 американских политиков из Вашингтона.

По данным издания, по этому поводу 22 ноября в Белом доме прошло заседание, на которое пригласили представителей органов национальной безопасности и крупных операторов связи. Были проведены консультации насчёт того, какие действия может предпринять американское правительство, чтобы защититься от взломов. Стороны также обменялись имеющимися данными по этой теме.

Сенатор от штат Вирджиния из Демократической партии Марк Уорнер считает, что, возможно, речь идёт о самом крупном взломе телекоммуникационных сетей в истории Соединённых Шатов Америки. Масштабы происшествия ещё уточняются, но в основном пострадали пользователи провайдеров AT&T, Verizon и Lumen.

Ранее издание The Washington Post писало, что китайские хакеры прослушивали телефонные звонки новоизбранного американского президента Дональда Трампа, его кандидата на пост вице-президента Дэвида Вэнса и советника предвыборной кампании. В кибершпионаже обвиняли группу Salt Typhoon, которая якобы финансируется китайским правительством.