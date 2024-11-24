Германия остаётся одним из основных партнёров Киева, который не поставил свои ракеты и не разрешил удары вглубь российских территорий.

После того, как Соединённые Штаты Америки, Великобритания и Франция сняли ограничения с ударов вглубь российских территорий их ракетами, Германия осталась одним из основных партнёров Украины, который отказался предоставлять свои ракеты Taurus и разрешать наносить ими удары по России. Немецкий канцлер Олаф Шольц считает, что решение в пользу поставок немецких ракет ведёт к прямому вмешательству Берлина в российско-украинский конфликт.

Председатель Европейского парламента Роберта Мецола в интервью немецкому изданию Funke заявила, что Германия должна как можно быстрее поставить Украине ракеты Taurus, поскольку Киев не может вечно ждать данного оружия. Она подчеркнула, что такой позиции придерживаются в Европейском парламенте, также есть широкая поддержка в Бундестаге.

Мецола подчеркнула, что остаётся ожидать, изменится ли официальная позиция Германии по поводу поставок Taurus после досрочных парламентских выборов.

Стоит напомнить, что в ближайшие месяцы в Бундестаге состоится голосование о вотуме доверия действующему немецкому правительству. Вероятнее всего, Шольц не сможет заручиться доверием парламента, ведь его правительственная коалиция развалилась после выходе из неё Свободной демократической партии (СвДП), поэтому в стране назначат досрочные парламентские выборы. Наиболее вероятными кандидатами на пост немецкого канцлера является Роберт Хабек и Фридрих Мерц - оба выступают за поставку Taurus украинской армии, если их изберут на данную должность.