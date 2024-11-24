Отмечается, что в недрах украинских территорий хранятся ресурсы на триллионы долларов.

Издание Bild, обсудив с американским сенатором из Республиканской партии Линдси Грэмом ситуацию с мирным урегулированием российско-украинского конфликта, заявил, что новоизбранный американский президент Дональд Трамп заключит мир на выгодных для Украины условиях, поскольку в этом есть его экономический интерес.

По словам американского чиновника, Украина является одной из самых богатых стран Европы, если говорить о редкоземельных металлах. Он утверждает, что российско-украинский конфликт начался из-за денег, но об этом никто не хочет говорить. Грэм считает, что есть реальный шанс обеспечить Украине победу, вернуть свои деньги за оказанную Киеву военную помощь и обогатиться на полезных ископаемых в недрах украинских территорий.

Bild акцентирует внимание на том, что возможная сделка может быть выгодна и России, которая сохранит за собою часть территорий. Линдси Грэм же убеждает, что Трампа волнуют не столько геостратегические соображения, сколько деньги, которые Соединённые Штаты Америки могут заработать, если не бросят Украину на произвол судьбы.

Полезные ископаемые в недрах украинских территорий оценивают на сумму семь триллионов долларов. Какие конкретно ресурсы могут скрываться на украинских территориях - сказать сложно, но Bild называет среди них уран, титан, графит, литий и другие важные стратегические ископаемые. При этом стоит отметить, что Киев за тридцать лет независимости Украины не инвестировал в разведку ресурсов, из-за чего есть вероятность, что под украинской землёй действительно много полезных ископаемых.

Примечательным является то, что план победы Владимира Зеленского содержит два секретных пункта, раскрытых иностранными изданиями. В них Киев предлагает разместить своих украинские военных в Европе, чтобы Вашингтон не тратил деньги на своё военное присутствие, а также предоставление Соединённым Штатам Америки приоритетного права на добычу ресурсов.