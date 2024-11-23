По данным издания, глава североатлантического альянса будет говорить о необходимости установления справедливого мира, соответствующего интересам США и Европы.

Действующий Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте неоднократно говорил о своих хороших отношениях с новоизбранным американским президентом Дональдом Трампом. Ещё во время предвыборной гонки в Соединённых Штатах Америки он подчёркивал, что найдёт общий язык как с кандидатом от демократов, так и от республиканцев.

Журналист издания The Washington Post Дэвид Игнатиус, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что глава североатлантического альянса планирует вскоре наведаться в частную резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде, где Дональд Трамп принимает визиты политиков и чиновников. Отмечается, что одной из целей Рютте будет убедить Трампа в необходимости установления на территории Украины справедливого и прочного мира.

Марк Рютте постарается объяснить, что мирный сценарий, при котором Киев получит гарантии безопасности, а Россия не выйдет из конфликта абсолютным победителем, в интересах как Соединённых Штатов Америки, так и Европы. На недавней встрече министров обороны стран-участников военного блока глава НАТО уже призывал своих европейских коллег сотрудничать с Дональдом Трампом, поддерживая диалог с новоизбранным американским президентом, а не обсуждать его за спиной.