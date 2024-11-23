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Nacvark
Медведев сообщил об отсутствии у российского руководства намерений применять ядерное оружие
Он подчеркнул, что в Кремле нет сумасшедших, которые пойдут на такой шаг.

После того, как Соединённые Штаты Америки, Великобритания и Франция сняли ограничения на удары их оружием вглубь российских территорий, в России вступила в силу обновлённая ядерная доктрина. Новая версия документа предполагает, что Москва может применять ядерное оружие в отношение неядерных государств, поддерживаемых ядерными. Позже было разъяснено, что Россия оставляет за собою право нанести ядерный удар по военным объектам НАТО, но пока никто делать этого не собирается.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью Al Arabiya сообщил об отсутствии намерений у российского руководства применять ядерное оружие, хотя всё же это не исключается при возникновении такой необходимости. По его словам, в Кремле «нет сумасшедших», которые планируют развязать Третью мировую войну с применением ядерного оружия. Тем не менее, порог применения ядерного оружия в соответствии с новой ядерной доктриной был снижен - напомнил он.

По словам российского чиновника, после принятого Западом решения о снятии ограничений на удары вглубь России западные страны были вовлечены в российско-украинский конфликт. Однако он считает, что они могут его урегулировать, если захотят этого.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров также говорил, что Москва делает всё для того, чтобы предотвратить ядерную войну.

#россия #медведев
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