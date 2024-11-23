По данным иностранных изданий, речь может быть о системах THAAD или Aegis.

Позавчера российская армия нанесла ракетный удар по Днепру гиперзвуковой ракетой средней дальности «Орешник», поразив украинское предприятие «Южмаш». Как позже объяснил российский президент Владимир Путин, украинская армия не имеет систем для отражения данных ракет. Ряд украинские официальных лиц подтвердили эту информацию, подчеркнув, что имеющиеся зенитно-ракетные комплексы Patriot неспособны поразить такую цель, как «Орешник».

Издание Bloomberg, ссылаясь на источники в министерстве иностранных дел Украины, пишет, что Киев намерен запросить у Соединённых Штатов Америки поставки систем противоракетной обороны, способных сбивать российские межконтинентальные баллистические ракеты (МБР). Предполагается, что украинские власти могут попросить поставить им дорогостоящую систему противоракетной обороны THAAD (одна батарея оценивается в 3 миллиарда долларов), которая хоть и не перехватывает МБР, но предназначена для сбития ракет средней дальности. Украинское издание «Укринформ» со ссылкой на источники в Вооружённых силах Украины также пишет, что Киев намерен запросить у Вашингтона новые системы противоракетной обороны. По их данным, запрос может быть направлен на поставку системы противоракетной обороны Aegis.

Нюанс в том, что как в случае с THAAD, так и Aegis, данные системы противоракетной обороны обслуживаются американскими военными. Очевидно, что на такой шаг в Белом доме вряд ли готовы.

Владимир Зеленский косвенно подтвердил планы запросить у штатов современные системы противоракетной обороны. В своём обращении он сообщил, что поручил министру оборону страны Рустаму Умерову проработать с западными партнёрами вопрос поставок таких систем, которые способны «защитить жизнь от новых рисков».