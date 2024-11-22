Выдвинутый новоизбранным американским президентом Дональдом Трампом кандидат на пост Генерального прокурора (возглавляет министерство юстиции) Соединённых Штатов Америки Мэтт Гейц объявил на своей странице социальной сети X (бывший Twitter) о снятии кандидатуры.
По словам американского политика, он имел замечательные встречи с сенаторами (утверждают кандидатуры), оценив их вдумчивые отзывы насчёт его кандидатуры. Гейц подчеркнул, что хоть импульс был сильным, на самом деле вопрос его назначения отвлекал внимание от важной работы в новой администрации. Политик добавил, что на фоне этого нельзя тратить время на ненужную «схватку» в Вашингтоне. Иначе говоря, его кандидатура не была поддержана, а лоббирование заняло бы много времени и ресурсов.
Мэтт Гейц также упомянул, что с честью воспринимает своё номинирование Дональдом Трампом на должность Генерального прокурора, а сам он останется преданным новоизбранному американскому президенту.
Ранее издание Politico уже писало, что республиканцы из окружения Дональда Трампа проинформировали его о маловероятном утверждении Мэтта Гейца на пост Генерального прокурора и разногласий в Конгрессе по поводу его кандидатуры. Дело в том, что Гейц был фигурантом федерального расследования по делу о торговле людьми, а в Палате представителей расследовали его сексуальные связи с несовершеннолетними.
Теперь Дональд Трамп выдвинул на пост главы министерства юстиции бывшего Генерального прокурора Флориды 59-летнюю Пэм Бонди.