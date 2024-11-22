Неоднозначная репутация политика вызвала недовольство среди сенаторов, что помешало его назначению.

Выдвинутый новоизбранным американским президентом Дональдом Трампом кандидат на пост Генерального прокурора (возглавляет министерство юстиции) Соединённых Штатов Америки Мэтт Гейц объявил на своей странице социальной сети X (бывший Twitter) о снятии кандидатуры.

По словам американского политика, он имел замечательные встречи с сенаторами (утверждают кандидатуры), оценив их вдумчивые отзывы насчёт его кандидатуры. Гейц подчеркнул, что хоть импульс был сильным, на самом деле вопрос его назначения отвлекал внимание от важной работы в новой администрации. Политик добавил, что на фоне этого нельзя тратить время на ненужную «схватку» в Вашингтоне. Иначе говоря, его кандидатура не была поддержана, а лоббирование заняло бы много времени и ресурсов.

Мэтт Гейц также упомянул, что с честью воспринимает своё номинирование Дональдом Трампом на должность Генерального прокурора, а сам он останется преданным новоизбранному американскому президенту.

Ранее издание Politico уже писало, что республиканцы из окружения Дональда Трампа проинформировали его о маловероятном утверждении Мэтта Гейца на пост Генерального прокурора и разногласий в Конгрессе по поводу его кандидатуры. Дело в том, что Гейц был фигурантом федерального расследования по делу о торговле людьми, а в Палате представителей расследовали его сексуальные связи с несовершеннолетними.

Теперь Дональд Трамп выдвинул на пост главы министерства юстиции бывшего Генерального прокурора Флориды 59-летнюю Пэм Бонди.