Вероятнее всего, венгры могли развернуть батарею NASAMS и мобильные группы с ПЗРК Mistral.

Вчера Министр обороны Венгрии Кристоф Шалай-Бобровницкий объявил о решении усилить противовоздушную оборону на северо-востоке страны (вблизи венгерско-украинской границы), разместив там новоприобретённые средства защиты. Не уточняется, о каких именно вооружениях идёт речь, но, как пишет издание Reuters, в 2020 году Будапешт согласился приобрести у норвежской компании Kongsberg современную систему противовоздушной обороны NASAMS, а в прошлом году венгерскими властями были закуплены французские переносные зенитные ракетные комплексы Mistral.

По словам венгерского министра, решение связано со снятием Западом ограничений на удары в глубину российских территорий, а также принятием Россией обновлённой ядерной доктрины, которая предусматривает нанесение ядерного ответа в отношении неядерной страны, использующей иностранное ракетное вооружение против российского суверенитета.

Венгерский министр подчеркнул, что масштаб российско-украинского конфликта существенно возрастает и входит в самую опасную фазу.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал решение Запада разрешить Вооружённым силам Украины использовать их оружие для ударов вглубь российских территорий. Он опасается, что из-за этого шага российско-украинский конфликт может разрастись до глобального масштаба.