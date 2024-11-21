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Nacvark
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вызвал падение скорости интернета у провайдеров Украины
По крайней мере, так ситуацию с падением скорости интернета объясняют местные провайдеры.

Известно, что вчера состоялся релиз игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, которая была анонсирована в 2010 году, позже отменена, а после вновь возобновлена в разработке уже в 2018 году. Очевидно, что продолжение франшизы S.T.A.L.K.E.R. спустя столько времени вызвало ажиотаж у фанатов серии, а одновременно в игру играли около ста тысяч человек.

На фоне этого пользователи, пользующиеся украинскими интернет-провайдерами, начали замечать замедлении скорости интернета, о чём начали писали в комментариях на официальных страницах компаний. Первой такой компанией был оператор Vodafone Ukraine, отреагировавший на жалобу пользователей и объявивший виновником этой ситуации релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Впоследствии об аналогичной проблеме заявили украинские провайдеры Triolan, Nashnet, «Ланет» и другие.

Украинские провайдеры объяснили, что на фоне выхода новой игры от украинской компании GSC Game World интернет-трафик увеличился в более чем два раза, вызвав большой спрос на интернет. Как итог, из-за повышенной нагрузки на каналы было замедление скорости интернета со среды с 18:00 по местному времени, когда как раз таки игра была официально выпущена.

Провайдер «Ланет» утверждает, что из-за загрузок и трансляции S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl общая нагрузка на их сеть пришлась на уровне 624,7 Гбит/с, хотя до этого цифры были значительно ниже.

#украина #s.t.a.l.k.e.r. 2 #stalker #s.t.a.l.k.e.r. 2: heart of chernobyl
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Alex Z
10:26
ну штош скачаю с торрента и запишу видео как буду палить во все что хрюкает на "державномовэ“）））
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили патч первого дня весом 139 ГБ и сообщили точное время релиза
Дмитрий
10:24
это странная фишка, о которой джессигеймворлд не подумали.
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили патч первого дня весом 139 ГБ и сообщили точное время релиза
ebatorуа
10:23
лягушатников,африка опустила,а точнее нигер,как-то,не так давно и они поэтому,щас бьются в истерике.Дешёвого урана,у них больше нет,а во франции вся энергетика,атомная.
МИД Франции призывает не обращать внимание на ядерные предупреждения России
Nvidia&Intel Hater
10:23
скорее всего не будет на xp работать
О деградации Linux: Получены результаты тестирования Installer-SH v1.9 в Debian 7-12
ИСКАНДЕР
10:23
По его словам получается, что он полностью согласен с тем, что все кто помогают Украине являются законными целями для России? Браво! )))
МИД Франции призывает не обращать внимание на ядерные предупреждения России
chi
10:20
>>> Но извольте, жизнеспособность Windows обычно достигает 20 лет, и даже больше, та же Windows XP до сих пор пригодна для использования, и она не обделена приложениями https://www.mozilla.org/en-US/...
О деградации Linux: Получены результаты тестирования Installer-SH v1.9 в Debian 7-12
Nvidia&Intel Hater
10:18
Пробили дно -копаем дальше,его девиз
О деградации Linux: Получены результаты тестирования Installer-SH v1.9 в Debian 7-12
Sammie Vanhalen
10:18
Каждый день очередное дно пробивается просто со сверхзвуком.
О деградации Linux: Получены результаты тестирования Installer-SH v1.9 в Debian 7-12
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