По крайней мере, так ситуацию с падением скорости интернета объясняют местные провайдеры.

Известно, что вчера состоялся релиз игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, которая была анонсирована в 2010 году, позже отменена, а после вновь возобновлена в разработке уже в 2018 году. Очевидно, что продолжение франшизы S.T.A.L.K.E.R. спустя столько времени вызвало ажиотаж у фанатов серии, а одновременно в игру играли около ста тысяч человек.

На фоне этого пользователи, пользующиеся украинскими интернет-провайдерами, начали замечать замедлении скорости интернета, о чём начали писали в комментариях на официальных страницах компаний. Первой такой компанией был оператор Vodafone Ukraine, отреагировавший на жалобу пользователей и объявивший виновником этой ситуации релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Впоследствии об аналогичной проблеме заявили украинские провайдеры Triolan, Nashnet, «Ланет» и другие.

Украинские провайдеры объяснили, что на фоне выхода новой игры от украинской компании GSC Game World интернет-трафик увеличился в более чем два раза, вызвав большой спрос на интернет. Как итог, из-за повышенной нагрузки на каналы было замедление скорости интернета со среды с 18:00 по местному времени, когда как раз таки игра была официально выпущена.

Провайдер «Ланет» утверждает, что из-за загрузок и трансляции S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl общая нагрузка на их сеть пришлась на уровне 624,7 Гбит/с, хотя до этого цифры были значительно ниже.