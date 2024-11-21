Об этом рассказывалось в эфире государственного телеканала ОНТ, который выпустил фильм «Бесы: как хотят захватить Беларусь».

Вчера в эфире белорусского государственного телеканала ОНТ был показан фильм «Бесы: как хотят захватить Беларусь», в котором начальник Комитета государственной безопасности Белоруссии (КГБ) Константин Бычек сообщил о подготовке Польшей подразделений для вторжения в его страну.

По словам главы белорусской спецслужбы, его ведомство получено информацию об обучении на польских территориях военизированных формирований, состоящих из бежавших белорусских граждан, при поддержке спецподразделения Вооружённых сил Польши GROM.

GROM - польское спецподразделение, принимавшее участие в военной операции операция «Поддержка демократии» в Гаити (1994 год), различных операциях на территории бывшей Югославии, а также участвовавшие в войне в Афганистане и Ираке

Константин Бычек отметил, что после того, как Минск проинформировал Варшаву о происходящем по линии противодействия международному терроризму, ячейки данных военизированных групп начали действовать более скрытно. Он утверждает, что им дали рекомендации легализоваться под видом страйкболистов и ограничить распространение информационных материалов в публичном доступе. Подчёркивается, что данные подразделения не могли бы существовать и осуществлять свою деятельность без ведома властей Польши.