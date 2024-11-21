После 24 февраля 2022 года страны Запада заморозил российские активы общей стоимостью около 300 миллиардов долларов. Сейчас замороженные активы используются для того, чтобы извлекать из них доходы и переводить на программы по оказанию военной помощи Украине. За счёт российских активов также планируют обеспечивать выделение Киеву кредита на 50 миллиардов долларов.
Министр финансов России Антон Силуанов в эфире телевидения сообщил о планах предпринять зеркальные действия в ответ на решение Запада, начав извлекать доходы из активов западных инвесторов и участников финансового рынка. По его словам, доходы от замороженных западных активов будут использоваться по аналогии с действиями стран, решивших заморозить золотовалютные резервы Москвы.
Ещё в октябре Силуанов говорил о намерениях начать использовать западные активы для извлечения из них прибыли, тем самым зеркально ответив странам Запада на заморозку российских активов. При этом не уточняется, какое количество западных активов смогли заморозить в России и какой ежегодный доход будет поступать в российский бюджет от их использования.
Ранее Антон Силуанов также не решался озвучить точную сумму замороженных западных активов в России, но подчёркивал, что заморожено не меньше, чем российских активов на Западе.