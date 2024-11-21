Решение принято в ответ на аналогичные действия со стороны Запада.

После 24 февраля 2022 года страны Запада заморозил российские активы общей стоимостью около 300 миллиардов долларов. Сейчас замороженные активы используются для того, чтобы извлекать из них доходы и переводить на программы по оказанию военной помощи Украине. За счёт российских активов также планируют обеспечивать выделение Киеву кредита на 50 миллиардов долларов.

Министр финансов России Антон Силуанов в эфире телевидения сообщил о планах предпринять зеркальные действия в ответ на решение Запада, начав извлекать доходы из активов западных инвесторов и участников финансового рынка. По его словам, доходы от замороженных западных активов будут использоваться по аналогии с действиями стран, решивших заморозить золотовалютные резервы Москвы.

Ещё в октябре Силуанов говорил о намерениях начать использовать западные активы для извлечения из них прибыли, тем самым зеркально ответив странам Запада на заморозку российских активов. При этом не уточняется, какое количество западных активов смогли заморозить в России и какой ежегодный доход будет поступать в российский бюджет от их использования.

Ранее Антон Силуанов также не решался озвучить точную сумму замороженных западных активов в России, но подчёркивал, что заморожено не меньше, чем российских активов на Западе.