Лондон также выделит почти 10 миллионов долларов на эту инициативу.

Вчера министерство обороны Великобритании на официальном сайте правительства объявило о выделении странами Европы многомиллионного финансирования, направленного на производство ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов для Вооружённых сил Украины в рамках «коалиции дронов», возглавляемой британским и латвийским правительством.

Как отмечается в сообщении британского оборонного ведомства, Лондон выделит 7,5 миллионов фунтов стерлингов (почти 10 миллионов долларов) на закупку беспилотников. Помимо британцев ещё 20 миллионов долларов выделят другие страны Европы: Германия, Канада и даже Люксембург.

Министерство обороны Великобритании также отметило существенный вклад страны в подготовку Вооружённых сил Украины: всего за тысячу дней с момента начала военной фазы российско-украинского конфликта было подготовлено 50 тысяч украинских военнослужащих в рамках учебной миссии «Интерфлекс».

Стоит напомнить, что в октябре Лондон выделял 160 миллионов долларов для коалиции по морскому потенциалу Украины. Речь шла о финансировании производства морских беспилотных летательных аппаратов (безэкипажных катеров) и радаров наблюдения в Чёрном море.