Об этом сообщил командующий Индо-Тихоокеанского командования Вооружённых сил США Сэмюэль Папаро.

Командующий Индо-Тихоокеанским командованием Армии Соединённых Штатов Америки адмирал Сэмюэл Папаро во время своего выступления в Институте Брукингса признал, что американские склады современного оружия начали истощаться из-за военных конфликтом в Европе и на Ближнем Востоке.

По словам американского адмирала, до этого года, когда в зонах боевых действий в основном применялись артиллерийские орудия и оружие малого радиуса действия, запасы американской армии практически не истощались. Однако после того, как Украина начала получать зенитно-ракетные комплексы Patriot вместе с ракетами-перехватчиками, а Израиль современные авиационные ракеты класса «воздух - воздух», запасы действительно сокращаются.

«Сказать обратное было бы нечестно», - добавил он.

Сэмюэл Папаро объяснил, что Соединённые Штаты Америки также имеют оружие, которое фактически не зарезервировано для применения на каком-либо конкретном театре военных действий, но все равно необходимо. Как раз таки такое оружие можно задействовать в случае реагирования в Индо-Тихоокеанском регионе, где сосредоточено наибольшее количество оружия.

Папаро подчеркнул, что недоволен текущими запасами Пентагона и считает необходимым восполнить и нарастить запасы оружия.