Шольц обещал блокировать поставку ракет, но большинство партий обратного мнения.

Лидер парламентской фракции Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Дюрр заявил о вынесении его партией на следующей неделе предложения в Бундестаг (немецкий парламент), в котором будет рассмотрен вопрос поставок Украине немецких дальнобойных ракет Taurus.

По словам немецкого чиновника, американское правительство приняло решительные меры, разрешив украинской армии наносить удары вглубь российских территорий американскими ракеты ATACMS, поэтому Германия должна последовать этому примеру и поставить Taurus. В то же время лидер СвДП Кристиан Линднер, поддерживающий данное решение, акцентирует внимание на том, что немецкий канцлер Олаф Шольц всегда выступал против самостоятельных действий касаемо военной помощи Украине, но теперь, когда Соединённые Штаты Америки, Великобритания и Франция приняли решение снять ограничения по дальнобойности на свои ракеты, Берлин должен последовать их примеру.

Ранее Олаф Шольц неоднократно подтверждал свою принципиальную позицию об отказе от поставок Taurus украинской армии. Он подчёркивал, что намерен блокировать это решение на всех уровнях. Однако другие крупные политические силы, в частности Союз 90/Зелёные, ХДС-ХСС, СвДП и другие, придерживаются иной позиции, но не могут принять решение самостоятельно.

В случае, если в Германии всё же состоятся парламентские выборы, то по их итогам правящую коалицию сформирует одна из вышеперечисленных партий. Нюанс в том, что все возможные кандидаты на пост канцлера как раз таки поддерживают решение о снятии ограничений на удары вглубь России и поставку Украине ракет Taurus.