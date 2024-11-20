Им также предлагают безопасный выход из сектора Газа.

Израильское правительство неоднократно сообщало военно-политическому руководству ХАМАС о готовности обеспечить им безопасный выход из сектора Газа, если те сложат оружие и палестинская группировка будет распущена. Тем не менее, ХАМАС ещё действует в подполье анклава, полностью подконтрольному израильским военным.

В этот раз премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время поездки в сектор Газа заявил, что каждый палестинец, который приведёт к израильским военным пленённого ХАМАС израильтянина, получит право на безопасный выход из анклава и денежное вознаграждение в размере пять миллионов долларов за каждого похищенного. Он подчеркнул, что палестинцы сами вправе решать, как поступать, но результат будет один - Израиль освободит всех пленных.

Помимо этого Нетаньяху подчеркнул твёрдые намерения израильской армии ликвидировать ХАМАС и все его структуры в секторе Газа. Он добавил, что в анклаве больше не будут присутствовать палестинские группировки, а все их участники будут преследоваться израильскими военными до конца своих дней.

На момент сентября 2024 года в секторе Газа находилось 97 пленённых ХАМАС, при этом 39 из них признаны погибшими. Всего известна судьбу 154 пленников (117 освободили, 34 найдены, 3 застрелены израильскими военными по ошибке).