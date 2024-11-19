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Nacvark
В Израиле предложили передавать Украине захваченное у ХАМАС и «Хезболлы» российское оружие
Во время наземных операций в секторе Газа и на юге Ливана израильские военные обнаруживают запасы советского и российского оружия, которое конфискуют в пользу своей армии.

Стало известно, что заместитель министра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель инициировал рассмотрение в Кнессете (израильском парламенте) законопроекта, который предполагает возможность передачи Вооружённым силам Украине советского и российского оружия, захваченного израильскими военными в ходе военных операций в секторе Газа и на юге Ливане.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук дал комментарий по ситуации израильскому изданию The Times of Israel, подчеркнув, что надеется на принятие положительного решения по данному законопроекту. Он подчеркнул, что наличие у ХАМАС и «Хезболлы» советского оружия говорит якобы об оказании Россией военной помощи этим группировки. На самом деле, вероятнее всего, оружие попало на Ближнем Востоке путём контрабанды, ведь помимо российских образцов, не меньшей популярностью пользуются и американские, и европейские винтовки.

Украинский дипломат, обращаясь к израильским властям, пытается настроить их на то, что они имеют дело с общим противником и Тель-Авиву стоило бы оказывать помощь Киеву.

Стоит отметить, что Израиль не оказывает военную помощь Украине и не делает резкие высказывания в адрес России, поскольку на российской земле проживает большая еврейская диаспора. Помимо этого страна ведёт сразу две наземные операции, тратя на это значительное количество средств. Пользу от поставок украинской армии нескольких сотен винтовок советских времён также вряд ли можно назвать серьёзный пакетом помощи.

#украина #израиль
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