Дроны устойчивы к современным системам РЭБ, но могут проникать вглубь территорий только на 40 - 60 километров.

Канцлер Германии Олаф Шольц выступает категорически против передачи Вооружённым силам Украины немецких дальнобойных ракет Taurus, обещая препятствовать этому решению на всех уровнях. На фоне этого появилась информация от издания Bild, что Киев может получить от Берлина ударные беспилотные летательные аппараты Helsing, известные ещё как «мини-Taurus». Тем не менее, данные дроны никак нельзя назвать даже близким аналогом ракет Taurus.

Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил информацию о готовящихся поставок ударных беспилотников Helsing, которых Украина получит в количестве четыре тысячи единиц. Вероятнее всего, поставки будут осуществляться в течение года партиями по 300 - 400 единиц ежемесячно.

Предполагается, что немецкий беспилотник может проникать вглубь территорий противника на 40 - 60 километров (в четыре раза больше, чем украинские миниатюрные дроны-камикадзе) и наносить удары по целям при помощи боевой части весом несколько десятков килограмм. При этом «мини-Taurus» имеют развитый искусственный интеллект для автономного поражения целей и устойчивы к современным системам радиоэлектронной борьбы

Очевидно, что исходя из вышеперечисленного, ни о каком аналоге ракет Taurus не идёт, ведь в глубину российских территорий беспилотники не проникнут. В то же время их можно назвать немецким аналогом российских ударных дронов «Ланцет», причём, по данным Bild, гораздо более дешёвым.