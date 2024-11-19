Их позиция остаётся неизменной: итальянское оружие только для ударов в пределах украинских территорий.

Министр иностранных дел Италии Антони Таяни на фоне появившейся информации о снятии Соединёнными Штатами Америки, Великобританией и Францией запрета на удары их оружием вглубь российских территорий озвучил позицию Рима по данному вопросу.

По словам итальянского министра, позиция Италии остаётся неизменной: поставляемое Вооружённым силам Украины итальянское оружие может применяться только на украинских территориях, то есть никак не вглубь российских территорий и даже не в приграничной зоне. Справедливости ради, итальянское правительство не поставляло оружие, которое действительно могло бы поражать объекты на большом расстоянии.

Помимо этого Антонио Таяни акцентирует внимание на том, что Рим привержен проведение мирной конференции между Украиной и Россией при посредничестве Китая, Индии и Бразилии. Он выразил надежду, что Пекин сыграет положительную роль и заставит Москву пойти на переговоры для мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Про условия мира речи не идёт.

Ранее Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил решение Соединённых Штатов Америки снять ограничения на удары американскими ракетами ATACMS вглубь российских территорий. Вопрос обсуждался на встрече министров иностранных дел Европейского союза.