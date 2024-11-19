По его словам, американские ракеты будут применяться для оборонительных целей.

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал информацию о возможном снятии Соединёнными Штатами Америки ограничения на удары американским оружием вглубь российских территорий, объяснив роль данного оружия в российско-украинском конфликте.

По словам польского президента, ATACMS наносят удары лишь в пределах 300 километров и крупные российские города, например Москва и Санкт-Петербург, не смогут стать целями Вооружённых сил Украины. По этой причине Дуда считает, что американские ракеты в руках Киева имеют чисто «оборонительный характер» и позволят организовать «более эффективную» защиту.

В то же время Дуда оценил, что к решению Соединённых Штатов Америки присоединилась Великобритания и Франция, хотя официально это пока ещё не подтверждено. Он также сожалеет, что Германия отказалась поставлять Киеву ракеты Taurus и разрешать наносить ими удары вглубь российских территорий.

В случае, если информация о принятии Вашингтоном решения снять ограничения по дальнобойности подтвердится, то в радиусе поражения Украины окажутся сразу ряд регионов России - Курская, Смоленская, Калужская, Липецкая, Воронежская, Ростовская области и Краснодарский край. Однако пока есть информация о ом, что ATACMS украинская армия сможет использовать только в пределах Курской области.