Они подписали документ, предполагающий сотрудничество в этой сфере.

В Министерстве обороны Соединённых Штатах Америки заявили о подписании соглашения с Австралией и Великобританией, в рамках которого страны будут сотрудничать в сфере разработки и испытания гиперзвукового оружия. Инициатива реализована в рамках трёхстороннего пакта AUKUS между странами.

Новый документ получил название HyFliTE и предполагает, что к 2028 году будет реализовано до шести совместных испытательных программ общим бюджетом 252 миллионов долларов. Страны-подписанты получили разрешение испытывать своё гиперзвуковое оружие на испытательных полигонах друг друга, тем самым способствуя ускорению разработки ключевых технологий в ракетостроении.

Отмечается, что совместными усилиями AUKUS удастся ускорить производство базовых технологий: высокотемпературных материалов, современных двигателей, систем управления управления и наведения. Об этом сообщил заместитель министра обороны Соединённых Штатов Америки по исследованиям и инженерным разработкам Хайди Шу, подчеркнув, что всё вышеперечисленное оборудование критически важно для производства гиперзвукового оружия.

Стоит отметить, что Соединённые Штаты Америки пытаются активно устранить отстаивание в разработке гиперзвукового оружия, ведя работу сразу над девятью перспективными программами, выделяя ежегодно на эти цели 140 миллиардов долларов.