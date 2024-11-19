Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
США, Великобритания и Австралия будут совместно проводить испытания гиперзвукового оружия
Они подписали документ, предполагающий сотрудничество в этой сфере.

В Министерстве обороны Соединённых Штатах Америки заявили о подписании соглашения с Австралией и Великобританией, в рамках которого страны будут сотрудничать в сфере разработки и испытания гиперзвукового оружия. Инициатива реализована в рамках трёхстороннего пакта AUKUS между странами.

Новый документ получил название HyFliTE и предполагает, что к 2028 году будет реализовано до шести совместных испытательных программ общим бюджетом 252 миллионов долларов. Страны-подписанты получили разрешение испытывать своё гиперзвуковое оружие на испытательных полигонах друг друга, тем самым способствуя ускорению разработки ключевых технологий в ракетостроении.

Отмечается, что совместными усилиями AUKUS удастся ускорить производство базовых технологий: высокотемпературных материалов, современных двигателей, систем управления управления и наведения. Об этом сообщил заместитель министра обороны Соединённых Штатов Америки по исследованиям и инженерным разработкам Хайди Шу, подчеркнув, что всё вышеперечисленное оборудование критически важно для производства гиперзвукового оружия.

Стоит отметить, что Соединённые Штаты Америки пытаются активно устранить отстаивание в разработке гиперзвукового оружия, ведя работу сразу над девятью перспективными программами, выделяя ежегодно на эти цели 140 миллиардов долларов.

#сша #великобритания #австралия #гиперзвуковое оружие
+
Написать комментарий (0)
Дональд Трамп подтвердил планы решить миграционный вопрос в США при помощи военных ресурсов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Созданная студентами гиперзвуковая ракета установила мировой рекорд скорости
6
Новая система реактивной артиллерии в 4 раза превосходит HiMARS по огневой мощи
2
Обновлённый вариант Cadillac XT6 показали на выставке Auto Guangzhou
+
Российские вооружённые силы сумели освободить новые территории в Курской области
+
В сети появились первые отзывы о S.T.A.L.K.E.R. 2 после утечки релизной версии
10
В Финляндии сообщили о разрыве проходящего рядом с "Северным потоком" подводного кабеля
2
Российские подразделения сумели выбить силы ВСУ из комбикормового завода на востоке Купянска
+
Байден разрешил Киеву наносить удары ATACMS по общепризнанной территории России — NYT
20
"Военная хроника" показала карту регионов РФ, куда могут дотянуться ракеты ATACMS украинских ВС
1
Новый китайский истребитель-невидимка собирается пролететь «до самого космоса»
+
Ракеты «Оникс» прорывают заслоны ПРО и ставят Patriot вне игры
+
Porsche 911 GT3 RS MR создан для получения максимального удовольствия от вождения
2
Раскрыты новые детали о Samsung Galaxy S25 и S25 Slim
+
Экс-офицер армии США Дэвис: ATACMS присоединится к F-16 и HIMARS, как к бесполезному оружию ВСУ
1
Новые дальнобойные снаряды для «Торнадо-С» оставляют HIMARS позади
1
SHOT: В Курской области из окружения не успели выбраться 1000 украинских солдат
2
Redmi K80 Pro появился в базе данных Geekbench
+
Смартфоны Xiaomi Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra получат SoC Snapdragon 8 Gen 3 и Snapdragon 8 Elite
+
Apple рассматривает возможность создания собственного телевизора
1
В Китае строят новый завод за $5 млрд долларов для производства чипов по зрелым техпроцессам
4

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 16-17 ноября
+
9950X, 192 ГБ ОЗУ, 4 TB NVME и 4090 в компактном корпусе или сборка ПК длиною в два года
64
ТОП-5 причин, почему я предпочитаю суперкулеры, а не СЖО
46
Почему нет смысла в дорогих комплектующих, и сколько стоит игровой ПК для 2К «здорового» геймера
40
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Ноябрь)
21
История КВ-2: Почему советская власть отказалась от массового производства грозного танка
17
США развязали Киеву руки - что противопоставить дальнобойным AGM-158B JASSM-ER
23
Тест установочного пакета Mozilla Firefox в формате Installer-SH v1.9: Debian 11 и Windows XP
26
Тест установочного пакета Mozilla Firefox в формате Installer-SH v1.9: Debian 10
7
Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
1

Сейчас обсуждают

Вячеслав Ермолаев
11:07
О, нормально. Макеты не ломаются и не разбиваются. То что надо, когда больше демонстрировать нечего.
«Роскосмос» показал макеты «Луна-26» и РОС на аэрокосмическом салоне в Китае
Akuma
11:04
А назови игры, которые могут утилизировать хотя бы 8 ядер проца?
Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
_KVV
11:00
100 из 50, да да, мы помним
Полный блэкаут: украинские tg-каналы пишут, что Россия предупредила Зеленского о последствиях применения западных ракет вглубь РФ
Vorvort
10:55
Автор, твой заголовок не соответствует действительности. https://3dnews.ru/1113611/kompyuter-mesyatsa-pc-po-tsene-playstation-5-pro
PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
iRome0
10:49
И снова бесполезная информация
Черная пятница 2024 - разбираемся в скидках на консоли Xbox series и PlayStation 5
iRome0
10:46
А зачем тут?
США развязали Киеву руки - что противопоставить дальнобойным AGM-158B JASSM-ER
Роман Литвяков
10:44
У меня на наушниках такие провода. Не рвутся, так что это не акулы. Странно, что сразу не заявили, что это русские. Это же тренд сейчас, не
В Финляндии сообщили о разрыве проходящего рядом с "Северным потоком" подводного кабеля
Алексей Головин
10:36
Снаряды калибра 120 мм обладают мощностью, сопоставимой со снарядами калибров 152 и 155 мм Ага, если бы.
Для российских военных разработали самоходное орудие 2С31 «Вена»
Serega Volkov
10:32
Путин виноват как всегда, нырял на 1000 метров и лично ножом перерезал кабеля
В Европе повреждено два подводных интернет-кабеля
Алексей Головин
10:30
Ну, Тигр появился в начале войны и поначалу был очень сложной целью для противника с массовой малокалиберной ПТО. У нас точно в этой роли выступил КВ. ИС-2 был разработан намного позже и подбивался бу...
История КВ-2: Почему советская власть отказалась от массового производства грозного танка
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем