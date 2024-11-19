Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Известно, что Венгрия выступает против оказания военной помощи Украине и неоднократно говорила о своём нежелании принимать участие в решениях, связанных с этими действиями. Будапешт в одностороннем порядке блокирует выделение любых средств на помощь Киеву через европейски инстанции.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский по итогам заседания в Брюсселе министров иностранных дел Европейского союза заявил, что Венгрия в очередной раз заблокировала выделение средств из Европейского фонда мира (EPF) для компенсации странам-участникам расходов, связанных с военной помощью Киеву.

По его словам, ему жаль, что Будапешт продолжает блокировать выделение 6 миллиардов долларов для оказания военной помощи Украине. Примечательно, что даже если эти средства разблокируют, они пойдут не на оружие, а на компенсации странам-участникам за уже проведённые поставки оружия. Сикорский добавил, что ему хотелось бы понять, почему Венгрия так не хочет помогать Украине в её противостоянии с Россией.

Ранее Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель уже признал, что ему не удастся разблокировать поставки оружия Вооружённым силам Украины через EPF. Полномочия главы европейский дипломатии истекают уже 1 декабря.