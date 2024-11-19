Компании сообщают, что оборудование подверглось диверсиям.

Вчера утром стало известно, что подводный интернет-кабель C-Lion1 (проходящий от Финляндии Сантахамина) до Германии (Росток), принадлежащий финской государственной компании Cinia), был повреждён. Неисправность привела к прерыванию коммуникационных соединений, проходящих по нему морским путём.

Ближе к вечеру появилась аналогичная информация, но уже о разрыве интернет-кабеля между Литвой и Швеций, принадлежащего литовской компании Telia. Глава технического отдела компании Андрюс Шемешкявичус рассказал местному телеканалу LRT, что обрыв произошёл ещё в 10 утра 17 ноября, когда с ним пропала связь. При этом сотрудник подчёркивает, что кабель был достаточно стар, с ним происходили неисправности, когда, например, корабль неправильно бросал якорь.

Однако, как утверждает Шемешкявичус, тут уже может идти речь о диверсии, ведь интернет-кабель компании Telia пересекается с C-Lion1, который также был оборван. По его мнению, вряд ли в данной ситуации мог произойти неудачный сброс якоря каким-либо судном, тут, скорее всего, произошло что-то более серьёзное и целенаправленное. Похожих случаев до этого не происходило.

На фоне разрыва интернет-кабеля пропускная способность интернета от Telia в Литве упала уже на треть. Благодаря переходу на резервные линии ситуация была исправлена.