По данным издания, за последние полгода сторонников мирного урегулирования российско-украинского конфликта стало больше.

Издание The Wall Steer Journal пишет о растущей поддержке Европой инициативы новоизбранного американского президента касаемо мирного урегулирования российско-украинского конфликта, поскольку европейские страны понимают, что время играет не на пользу Украины.

Как отмечается, в Европе понимают, что в случае прекращения поставок украинской армии оружия Соединёнными Штатами Америки, им не удастся компенсировать нехватку ресурсов Киева и начнутся активные обсуждения о поиске решения по выходу Украины из конфликта.

В материале издания акцентируется внимание на том, что позиция европейских лидеров по поводу планов Трампа быстро завершить российско-украинский конфликт обретает большую поддержку, если сравнивать с ситуацией полгода назад. При этом европейцы опасаются, что ради быстрого мира новая американская администрация может пойти на значительные уступки перед Россией. В то же время в Вашингтоне не исключают, что дальнейшее продолжение боевых действий приведёт к ситуации, в которой Киев неминуемо будет вынужден идти на переговоры с Москвой на ещё более плохих для себя условиях.

Ранее Владимир Зеленский уже признавал, что Дональд Трамп имеет больше шансов завершить российско-украинский конфликт в следующем году. На каких условиях - не уточняется.