Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
NBC News узнали о планах Трампа наказать ответственных за вывод войск США из Афганистана
По данным издания, для этого формируются списки причастных.

Известно, что новоизбранный американский президент Дональд Трамп не разделяет решение действующей администрации о выводе американских войск из Афганистана, за которым последовало падение проамериканского режима в стране и возвращение исламистских радикалов. Номинированный республиканцем министр обороны Пит Хегсет также не поддерживает данное решение, считая, что из-за него Соединённые Штаты Америки потеряли миллиарды и проиграли войну.

Издание NBC News, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в команде Трампа начали составлять списки офицеров из военного командования, которые принимали решения о выводе американских войск из Афганистана. Причём, как отмечается, за это дело якобы взялись серьёзно, планируя провести над каждым офицером военный трибунал.

По данным издания, новая американская администрация может сформировать комиссию, которая будет расследовать, кто принимал непосредственное участие в выводе войск, как осуществлялись эти действия и можно ли привлечь за данное решение к уголовной ответственности по обвинению в государственной измене. При этом NBC News акцентирует внимание, что государственной измены в действиях командования нет, ведь они действовали по приказу американского президента Джо Байдена.

Один из источников издания, с ознакомленный с планами команды Дональда Трампа, утверждает, что высокопоставленный чиновник Пентагона Мэтт Флин возглавит инициативу по расследованию решения о выводе войск из Афганистана. Его адвокат в комментарии NBC News опроверг информацию, заверив, что Флин не имеет никакого отношения к команде следующего американского президента, за консультациями по данной теме к нему также никто не обращался.

#сша #дональд трамп #афганистан
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Опубликован список худших видеокарт для покупки в 2024 году
35
Созданная студентами гиперзвуковая ракета установила мировой рекорд скорости
1
Россия показала модернизированную самоходную пушку 2С25М "Спрут-СДМ1" на выставке в Китае
+
Чат-бот Gemini впервые проявил агрессию к пользователю
8
Дрон РФ "Ланцет" ликвидировал радиолокационную станцию, обеспечивающую работу ЗРК Patriot и NASAMS
1
Глава Xbox критикует манипуляции с DLC в игровой индустрии
1
Разведывательные дроны Zala стали незаменимыми помощниками российской артиллерии
+
Су-34 применил новую бомбу с аэродинамическим обтекателем
+
Новая система реактивной артиллерии в 4 раза превосходит HiMARS по огневой мощи
+
One UI 7 может получить функцию интерактивных уведомлений на экране блокировки
+
Sollers запускает производство 6-ступенчатых автоматов на Заволжском моторном заводе
3
Avowed можно приобрести за внутриигровую валюту World of Warcraft
+
Евросоюз готов к зиме - прекращение поставок газа из России не повлияет на стабильность
5
Ракеты «Оникс» прорывают заслоны ПРО и ставят Patriot вне игры
+
Обновлённый вариант Cadillac XT6 показали на выставке Auto Guangzhou
+
Бесплатная спутниковая связь в iPhone 14
1
Водитель мусоровоза нашел на свалке рабочий ПК с Ryzen Threadripper 3960X и GeForce RTX 2080 Ti
7
В Москве успешно испытали новую систему для поиска мин
+
Энтузиаст рассказал о смартфонах S24 Ultra с маркетплейсов — фейковые характеристики в наличии
+
Батарея глобальной версии Realme GT 7 Pro на 700 мАч меньше, чем у китайской версии
+

Популярные статьи

Уходит эпоха - для игр Microsoft консоли Xbox больше не нужны
25
Небольшой тест вентилятора Zalman ZM-AF120 Black
7
Итоги гоночного уик-энда 16-17 ноября
+
GeForce RTX 3050 на 6 GB - самый бюджетный Ray tracing в 2024 году
47
ТОП-5 причин, почему я предпочитаю суперкулеры, а не СЖО
43
Почему нет смысла в дорогих комплектующих, и сколько стоит игровой ПК для 2К «здорового» геймера
26
Как выбрать комплектующие для сборки ретро-ПК на Авито и не пожалеть об этом — пять советов
13
Тестирование установочного пакета Mozilla Firefox в формате Installer-SH v1.9: Подготовка
22
Почему геймерский ПК выгоднее PlayStation 5 Pro, а покупка игровой приставки бессмысленна
8
Подборка кино в жанре True Crime — захватывающие истории на основе реальных событий
2

Сейчас обсуждают

Павел Хамлов
09:11
Что бы отформатировать флешку ее надо сначала отмонтировать. У тебя на скрине она примонтирована.
Тест установочного пакета Mozilla Firefox в формате Installer-SH v1.9: Debian 11 и Windows XP
Xant1k
09:10
5600x (чуть горячее следующего)/5600 5700x если не боишься с вольтажом замучаться 7500F
Глава Xbox критикует манипуляции с DLC в игровой индустрии
Xant1k
09:08
Спасибо. Коротко и по делу. Всё так. Ещё бы таблицу с мэйн характеристиками. Сам пишу такие обзоры, вместо тысячи мусора который обзорщики в своих на 3 рос. сайтах пишут. 3070 топчик) amd one love</3
Глава Xbox критикует манипуляции с DLC в игровой индустрии
Alexander Korsar
09:08
Мы первый элит то ещё не увидели, как продукт. А тут уже второй выходит.
В следующем году ожидается, что Snapdragon 8 Elite Gen 2 и Dimensity 9500 будут поддерживать SME
Chihonya
09:07
Засуньте себе ентот GODLIKE поглубже)))
MSI выпустила материнскую плату MEG X870E GODLIKE по цене 1099 долларов
stellsnake
09:01
Фублик опять сходил по-большому.
Всё больше экспертов говорит о скором закате эры ИИ и схлопывании мыльного пузыря умных алгоритмов
Антон Шамов
08:51
Жидкий металл, ага для приварки проца к системе охлаждения. Или че там? Крышку проца подрывать на свой страх и риск. Короче изобрели жидкий металл v2 для энтузиастов.
Биткойн продолжает пробивать потолок, подорожав до $91 700
Конрад Грамов
08:48
Переводчик был пьян.
Созданная студентами гиперзвуковая ракета установила мировой рекорд скорости
Vorvort
08:46
Жадность фраера сгубила...
MSI выпустила материнскую плату MEG X870E GODLIKE по цене 1099 долларов
Евгений Попов
08:40
Так ведь анализ то ни о чем. Ничего нового недоИИ не сказал. Прицепился к словам и не более.
Всё больше экспертов говорит о скором закате эры ИИ и схлопывании мыльного пузыря умных алгоритмов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем