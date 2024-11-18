По данным издания, для этого формируются списки причастных.

Известно, что новоизбранный американский президент Дональд Трамп не разделяет решение действующей администрации о выводе американских войск из Афганистана, за которым последовало падение проамериканского режима в стране и возвращение исламистских радикалов. Номинированный республиканцем министр обороны Пит Хегсет также не поддерживает данное решение, считая, что из-за него Соединённые Штаты Америки потеряли миллиарды и проиграли войну.

Издание NBC News, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в команде Трампа начали составлять списки офицеров из военного командования, которые принимали решения о выводе американских войск из Афганистана. Причём, как отмечается, за это дело якобы взялись серьёзно, планируя провести над каждым офицером военный трибунал.

По данным издания, новая американская администрация может сформировать комиссию, которая будет расследовать, кто принимал непосредственное участие в выводе войск, как осуществлялись эти действия и можно ли привлечь за данное решение к уголовной ответственности по обвинению в государственной измене. При этом NBC News акцентирует внимание, что государственной измены в действиях командования нет, ведь они действовали по приказу американского президента Джо Байдена.

Один из источников издания, с ознакомленный с планами команды Дональда Трампа, утверждает, что высокопоставленный чиновник Пентагона Мэтт Флин возглавит инициативу по расследованию решения о выводе войск из Афганистана. Его адвокат в комментарии NBC News опроверг информацию, заверив, что Флин не имеет никакого отношения к команде следующего американского президента, за консультациями по данной теме к нему также никто не обращался.