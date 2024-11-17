Погашаться сумма будет благодаря доходом от замороженных российских активов.

В этом году страны «Большой семёрки» (G7) смогли согласовать выделение Украине кредита на 50 миллиардов долларов, который будет погашаться за счёт доходов от замороженных российских активов. Обязательства между странами объединения были распределены в зависимости от их экономического развития, наибольший вклад внесут Соединённые Штаты Америки и Европейский союз - по 20 миллиардов долларов. Тем не менее, даже сейчас остаётся непонятным, выделит ли Вашингтон обещанную часть суммы после избрания Дональда Трампа новым американским президентом и выполнит ли Брюссель свои обязательства, если Соединённые Штаты Америки откажутся выполнять свои.

Владимир Зеленский по итогам встречи с новым министром иностранных дел Японии Такеши Аваей, посетившим после своего назначения Киев, подтвердил выделение Токио трёх миллиардов долларов в рамках кредита G7. Он напомнил, что долг будет погашаться за счёт доходов от замороженных российских активов.

Помимо этого украинский политик поблагодарил Японию за предоставленную финансовую и гуманитарную помощь, передачу нового пакета документов для помощи украинскому энергетическому сектору.

Очевидно, что пока обещанные средства ещё недоступны Киеву, ведь старт кредитных траншей должен начаться в 2025 году. Однако подтверждение заёмщиком выделения средств говорит о том, что он действительно выполнит свои обязательства в обусловленной мере.