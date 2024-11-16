По данным издания, в Брюсселе получили доказательства оказания Москве летальной поддержки со стороны Пекина.

Информация о возможных поставках оружия России появилась ещё в 2022 году. В 2023 году тема набрала наибольший ажиотаж, ведь Соединённые Штаты Америки активно обвиняли Пекин именно в прямых поставках оружия, хотя впоследствии отказались от своей позиции. При этом в Европейском союзе тогда подчёркивали, что не могут подтвердить получение Россией китайского оружия. Однако в то же время отмечалась немаловажная роль импорта товаров двойного назначения, которые Москва закупала у китайских компаний.

Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Европейском союзе обсуждают введение санкций против Китая из-за возникших подозрений насчёт возможных поставок России оружия для использования в боевых действиях на украинских территориях.

По данным издания, Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, ссылаясь на полученные разведывательные данные, проинформировал об этом страны-участники европейского сообщества перед встречей министров иностранных дел, которая запланирована на 18 ноября. Отмечается, что доказательства были «убедительными» и продемонстрировали «оказание летальной поддержки».

Источник издания утверждает, что реакция Брюсселя в отношении Китая будет зависеть от того, какую позицию Пекин займёт после раскрытия полученных данных.