Предполагалось, что уже в этом году Киев получит новые разведывательные дроны, но теперь решение может затянуться.

Известно, что после того, как канцлер Германии Олаф Шольц прервал сотрудничество с министром финансов Кристаном Линднером, отстранив его от должности, правящая коалиция «Светофор» прекратила своё существование. Теперь с большой вероятностью уже в начале следующего года в стране пройдут досрочные парламентские выборы, на которых новую правящую коалицию может сформировать уже Христианско-Демократический Союз во главе Фридриха Мерца.

Издание Der Spiegel пишет, что из-за распада правящей коалиции вопрос поставок оружия Вооружённым силам Украины, в частности разведывательных беспилотных летательных аппаратов, может сильно затянуться. Отмечается, что немецкое правительство уже израсходовало выделенные на этот год 8 миллиардов евро, но Шольц обсуждал дополнительное финансирование ещё на 3 миллиарда евро, которое теперь в ближайшее время согласовать не получится.

Украинский посол в Берлине Алексей Макеев в комментарии изданию акцентирует внимание на необходимостью сделать всё для того, чтобы обеспечить беспрепятственную реализацию всех запланированных заказов оружия для Украины в новом году. На дальнейших поставках оружия также настаивает министр иностранных дел Германии Анналена Бербок из партии Союз 90/Зелёные.

Предполагалось, что уже в этом году Украина могла бы получить от Германии 812 разведывательных беспилотников производства компании Quantum. Их общая стоимость составляет 153 миллиона евро. Однако теперь профинансировать поставку будет сложнее, Бербок выражает надежду на её согласование по возможности в 2024 году или уже в начале следующего года.