Он подчеркнул, что американцы за энергоносители платят в четыре раза меньше.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил с призывом к Европейскому союзу пересмотреть санкции против России, поскольку они вызывают удержание цен на энергоносители, которые значительно возросли в цене. Он добавил, что цены на энергоносители необходимо непременно снизить.

По словам главы венгерского правительства, несмотря на то, что из-за сложившейся ситуации в Венгрии замедлился экономический рост, может не так сильно, как в других европейских стран, но те же всё же богаче. Политик подчеркнул, что американские компании в сравнении с европейскими тратят в четыре раза меньше денег на газ и электроэнергию.

Орбан считает, что решить проблему в данный момент возможно только отменой санкций. Он понимает, что причина введения санкций связана с российско-украинским конфликтом, поэтому также призывает урегулировать ситуацию на украинских территориях, ведь все европейские проблемы берут начало с неё.

Виктор Орбан придерживается необходимости установления мира в Европе, ведь европейские страны не смогут самостоятельно, без содействия Соединённых Штатов Америки, поставлять оружие Украине в достаточном объёме для ведения боевых действий.