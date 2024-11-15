Средства будут потрачены на восстановление страны и выполнение реформ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своём официальном Telegram-канале объявил о готовности Европейской комиссии выделить Украине дополнительное финансирование на сумму 4,1 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility.

Ukraine Facility - программа Европейского союза, направленная на финансирование восстановления, реконструкции Украины и воплощение страной реформ, необходимых для евроинтеграции. Рассчитана на 2024 - 2027 год.

По словам главы украинского правительства, в Европейской комиссии положительно оценили ход осуществляемых Киевом реформ, а необходимые для получения нового транша индикаторы были выполнены. Следующее решение должно быть принято уже на уровне Совета Европейского союза, где необходимо одобрение всех 27 стран-участников европейского сообщества. Вероятнее всего, решение будет положительное, ведь до этого транши регулярно выделялись.

В случае, если решение всё же будет утверждено на уровне вышеуказанной инстанции, то в общей сложности финансирование Украины за 2024 год в рамках программы Ukraine Facility составит 16,1 миллиардов евро. Прошлый транш был выделен в августе этого года. Всего в Европейском союзе намерены выделить Украине 50 миллиардов евро, если ход проведения реформ будет соответствовать установленным индикаторам.