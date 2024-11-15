Американский политический деятель запомнился тем, что во время пандемии COVID-19 распространял информацию о вакцинах и мобильной связи 5G.

Известно, что Роберт Кеннеди-младший планировал принять участие в президентских выборах в качестве независимого кандидата, но в конечном итоге покинул предвыборную гонку, призвав своих сторонников голосовать за Дональда Трампа. На фоне этого иностранные издания начали писать, что политик снял кандидатуру, рассчитывая получить должность в администрации Дональда Трампа.

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп на своей странице социальной сети Truth Social объявил о выдвижении Роберта Кеннеди-младшего на пост Министра здравоохранения и социальных служб Соединённых Штатов Америки. По словам американского политика, Кеннеди-младший может вернуть системе здравоохранения традиции научных исследований по «золотому стандарту» и прозрачности.

Трамп также считает, что его кандидат на пост министра здравоохранения может положить конец эпидемиям хронических заболеваний, сделав Америку снова великой и здоровой.

Стоит напомнить, что в разгар пандемии COVID-19 Роберт Кеннеди-младший, был одним из самых влиятельных сторонников антипрививочных движений, существенно нарастившим аудиторию в социальных сетях. В своих постах он указывал на сговор фармацевтических компаний с американской политической элитой, связывал возникновение аутизма с вакцинированием, выступал против возведения вышек 5G (по его мнению, данная мобильная связь якобы вызывает нарушения ДНК через гематоэнцефалический барьер).